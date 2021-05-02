شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول أمطار الخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس السبت، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بمنخفض سطحي جوي ممتد من البحر الأحمر أثّر على منطقة جنوب الجزيرة العربية يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا قادم من الشمال الغربي.

وبدأ تساقط الأمطار الخفيفة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً على خورفكان في الشارقة وعلى الحلاه والبدية في الفجيرة، وعلى طريق مسافي- دبا، وناشد المركز الوطني للأرصاد الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن شهر إبريل الجاري يعتبر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الأحد، صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر.