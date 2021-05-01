شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولـي للمعـارض» يحيـي الذكـرى الـ 170 لـ «إكسبـو الدولـي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يحتفل المكتب الدولي للمعارض بالذكرى ال 170 لإقامة أول إكسبو دولي، بينما يضع «إكسبو 2020 دبي» اللمسات النهائية استعداداً للانطلاق مطلع أكتوبر المقبل.

وأقيم «المعرض العظيم» في لندن العام 1851، حيث احتضنته قاعة كريستال بالاس الأخاذة، ليصبح أول نسخة من إكسبو الدولي، والآن، وبعد 170 عاماً، تستضيف دولة الإمارات دول العالم وشعوبه في النسخة القادمة من إكسبو الدولي، لتكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

يتطلع إكسبو 2020 دبي لقيادة الإلهام والابتكار والتعاون في أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19، لتقديم حلول فعالة للتحديات التي نعيشها في الوقت الحالي.

وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة جناحها الخاص وبالإضافة إلى ذلك، لن تُقسم أجنحة الدول على أساس جغرافي، بل ستتوزع حسب تركيزها على أي من الموضوعات الثلاثة الرئيسية في إكسبو 2020 دبي، الفرص والتنقل والاستدامة، التي تمثل المحركات الأساسية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

ومنذ انطلاقها، قدمت دورات إكسبو الدولي للعالم الكثير مما نستخدمه اليوم في حياتنا اليومية، كأجهزة التلفزيون الملون، والهواتف المتحركة، وسحّاب الملابس، بل وحتى صلصة الطماطم «الكاتشب».

أفضل ما لدى البشرية

وقال ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «في 1851، احتفل «المعرض العظيم» بالعجائب الصناعية لعالم سريع التغير، وقدم نموذجاً جديداً للتعاون والتقدم العالميَيْن، وعلى مدى 170 عاماً تلت ذلك، كانت دورات إكسبو الدولي علامات ميزت العصور وشكّلت المدن وتقدمت طليعة توقعات التغيرات العالمية».

«وبينما يواجه كوكبنا تحديات لا سابق لها، بات من المهم للعالم أكثر من أي وقت مضى أن يلتئم لمشاركة ألمع الأفكار والابتكارات وأفضلها. وعندما ينضم الزوار إلى الدول والجهات المشاركة في وقت لاحق هذا العام تحت شعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، سيعرض إكسبو 2020 دبي أفضل ما لدى البشرية حين نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل».

السلسلة المرموقة

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «مع احتفالنا بلحظة تاريخية بحق، فإننا جميعاً في إكسبو 2020 دبي، نشعر بفخر بالغ لكوننا جزءاً من هذه السلسلة المرموقة لنسخ إكسبو الدولي وبوصفنا أول دولة تستضيف إكسبو دولي في المنطقة، فإننا نتطلع بشغف لأن نسطر الفصل القادم في هذا التاريخ الرائع، وتعزيز التعاون في المسائل ذات الأهمية العالمية بينما ندعو مئات المشاركين وملايين الزوار إلى لانضمام إلينا لنصنع معاً عالماً جديداً».

الذكاء الاصطناعي

وقالت لورا فوكنر، المفوض العام للملكة المتحدة لدى إكسبو 2020 دبي: «منذ «المعرض العظيم» لمنتجات الصناعة من دول العالم الذي أقيم في كريستال بالاس عام 1851 وحتى أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي في إكسبو 2020 دبي، اقترن اسم المملكة المتحدة بإكسبو الدولي. إننا نتطلع لمواصلة هذه العلاقة الراسخة مع المكتب الدولي للمعارض ودولة الإمارات، واستكشاف جوانب مشتركة، مثل التقنية والسفر للفضاء، مع دول رائدة في هذا المجال وسيكون الابتكار في صميم رسالتنا للعالم، تماماً مثلما كان منذ الأيام الأولى لإكسبو».

وسيقام إكسبو 2020 دبي بين أول أكتوبر 2021 وآخر مارس 2022، وسيدعو الزوار من مختلف أرجاء العالم إلى المشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً، بينما يتعرفون على الابتكارات التي ستغير شكل العالم وتترك بصمة هادفة وإيجابية على البشر وكوكبنا وإلى الآن نُظِّم أكثر من 50 إكسبو دولياً ومتخصصاً تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض، وجذب نجاحها أعضاء جددا كل عام، ليصل عدد الدول الأعضاء في المكتب إلى 169 بلداً.