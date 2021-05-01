شكرا لقرائتكم خبر عن 16814 رخصة تجارية جديدة في دبي خلال 4 أشهر بنمو 29% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن السوق المحلي في الإمارة شهد تسجيل 3397 رخصة جديدة خلال أبريل/نيسان الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية عام 2021، إلى 16814 رخصة جديدة منذ بداية العام، مقارنة ب13259 رخصة جديدة في نفس الفترة من 2020 بنمو 29%.

وأوضحت بيانات «اقتصادية دبي» أن عدد المستثمرين الجدد خلال الشهر الماضي بلغ 3190 مستثمراً جديداً، ليرتفع الإجمالي إلى 19054 مستثمراً جديداً منذ بداية العام، مقارنة ب19024 مستثمراً جديداً خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 0.15%.

وسجل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة في إبريل/نيسان، 2988 مستثمراً، ليصل الإجمالي خلال 4 أشهر من 2021 إلى 16839 مستثمراً، مقارنة ب14288 مستثمراً في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 18%. وتفصيلاً، بلغ عدد الرخص الجديدة خلال إبريل/نيسان 3397 رخصة، بينما سجل المستثمرون الجدد 3190 مستثمراً، في حين وصل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة إلى 2988 مستثمراً.

وحسب البيانات، فقد تنوعت الرخص الصادرة في الشهر الماضي ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية، حيث شكلت الرخص التجارية الحصة الكبرى من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة لامست 49.4% من خلال 1679 رخصة، وجاءت المهنية ثانياً بواقع 1633 رخصة تعادل 48%، والسياحية والصناعية في المركزين الثالث والرابع ب62 و23 رخصة على التوالي.

ومن حيث توزيع المناطق، استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الكبرى من عدد الرخص الجديدة في الشهر الماضي، من خلال 2148 رخصة، ثم ديرة ثانياً ب1224 رخصة، أما الثالثة فكانت دبي الجديدة ب20 رخصة، وأخيراً منطقة حتا ب5 رخص فقط.