شكرا لقرائتكم خبر عن 11.71 مليار دولار أرباح «بيركشاير» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأرباح التشغيلية لشركة «بيركشاير هاثاواي» مع تعافي أعمال المجموعة من الوباء. في ظل استمرار ملهمها الملياردير وارن بافيت في إعادة شراء الأسهم بقوة خلال الربع الأول، ولكن بوتيرة أبطأ.

سجلت «بيركشاير» أرباحاً صافية بلغت 11.71 مليار دولار بالربع الأول مقابل خسارة صافية 49.75 مليار دولار، قبل عام.

وأعلنت «بيركشاير» عن دخل تشغيلي قدره 7.018 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 20% من 5.871 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعادت الشركة شراء 6.6 مليار دولار من أسهما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، مقابل 9 مليارات دولار من عمليات إعادة الشراء في الربع الرابع، و24.7 مليار دولار عن كامل العام الماضي بدلاً من عقد الصفقات.

إلى ذلك، بلغ إجمالي إيرادات المجموعة 64.6 مليار دولار في الربع الأخير، وهو أعلى من تقديرات «وول ستريت» البالغة 63.66 مليار دولار، وفقاً ل«رفينتيف».

وعليه نمت القيمة النقدية للشركة بنحو 5% لتصل إلى أكثر من 145.4 مليار دولار.

كما سجلت استثمارات أسهم «بيركشاير» مكاسب قوية، حيث زادت بنحو 4.69 مليار دولار في الربع الأخير. ومع ذلك، أخبر بافيت المساهمين بعدم التركيز على التقلبات الفصلية في استثمار المكاسب والخسائر.

وبفضل برنامج إعادة الشراء والتعافي في أعمالها التشغيلية، ارتفعت أسهم «بيركشاير» من الفئة «ب» بأكثر من 18% في عام 2021 إلى مستوى قياسي. وسجلت ب«بيركشاير» أرباحاً صافية بلغت 11.71 مليار دولار، أو 7,638 دولاراً لكل سهم من الفئة «أ»، في الربع الأول.