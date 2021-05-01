شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زيادة إصابات كورونا..هولندا تُرجئ خطط تخفيف الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت هولندا، السبت، إرجاء خطط كانت تهدف إلى مزيد من التخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا إلى 18 مايو/ أيار المقبل، إذ تواصل هولندا كفاحها ضد المعدلات المرتفعة من الإصابات، والضغط المتواصل على مستشفياتها.

وكانت هولندا تعتزم تخفيف القيود على المنشآت الخارجية، بما في ذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية والمنشآت الرياضية، اعتباراً من 11 مايو/ أيار المقبل.

وجاء قرار الحكومة الهولندية في أعقاب تحذيرات من مجلسها الاستشاري العلمي المعني بمكافحة كورونا بشأن زيادة في تلقي مرضى «كوفيد19» العلاج في المستشفيات.

وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج عبر «تويتر»: «نمُر بذروة الموجة الثالثة، لكن تراجع معدل الإصابة ليس قوياً بما يكفي بعد».

وخففت هولندا خلال الأسبوع الماضي قيود الإغلاق لديها، إذ رفعت حظر التجول الليلي، وسمحت للمقاهي والمطاعم بالعمل بعدما كانت مغلقة منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ظهورالوباء على أراضيها، سجلت هولندا نحو 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 20 ألف وفاة.