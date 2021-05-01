شكرا لقرائتكم خبر عن زاناردي: خورفكان سيلعب بقوة أمام الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد البرازيلي كايو زاناردي، مدرب خورفكان، عزم فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الوصل في دوري الخليج العربي عندما يلتقيان الاثنين، خاصة مع دخول المنافسة مراحلها الختامية، وذلك من أجل إنهاء الموسم بأفضل حصيلة متاحة من النقاط.

وأضاف، «ندرك جيداً صعوبة المواجهة في ظل التطور اللافت للمنافس الوصلاوي في الجولات الأخيرة، في المقابل خورفكان مطالب بتقديم أداء مغاير عما كان عليه في المباراة السابقة، والتي خسرها أمام عجمان، عبر إظهار شخصية الفريق والتحلي بالقوة الهجومية اللازمة، مع التركيز والأداء القتالي الذي وحده يقودنا إلى النتائج المرضية».

وأشار المدرب زاناردي أنه عمل على تحضير الفريق بشكل جيد، خلال فترة التوقف وتصحيح بعض الأخطاء وزيادة جرعات التركيز الذهني، لذلك ينتظر ردة فعل قوية من اللاعبين، وتقديم أفضل ما لديهم.

وألمح المدرب البرازيلي إلى إمكانية الدفع ببعض الوجوه الشابة، ومنحهم الفرصة في إطار الإعداد للموسم القادم، خاصة مع غياب البرازيلي رامون لوبيز هداف الفريق بسبب الطرد.