شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: الفوز على العين أكبر حافز لكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن الفوز على الزعيم العيناوي يمثل أكبر حافز لفريق النمور وخطوة مهمة في المنافسة، خاصة أن طموحنا إنهاء الموسم بأكبر عدد ممكن من النقاط.

وأشار المدرب داسيلفا إلى أن التحضيرات كانت جيدة ونأمل ألا نتأثر بفترة التوقف الطويلة، خاصة أننا خضنا عدداً من المباريات التجريبية للمحافظة على المخزون البدني، مؤكداً ثقته بلاعبيه لتقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية، لاسيما أن الفريق يعيش أجواء إيجابية بعد الفوز الأخير على الوحدة في الجولة الماضية والنتائج الجيدة هذا الموسم، مشيراً إلى حرصه خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة الاجتهاد أكثر في مقبل المباريات من أجل الحصول على المزيد من النقاط وتسلق جدول الترتيب، منوهاً باستمرار غياب البرازيلي واندرسون الذي خضع لعملية جراحية.