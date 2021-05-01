شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: حتا يلعب أقوى مبارياته أمام الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة جاهزية فريقه لمباراة حتا المقررة، الاثنين، في دوري الخليج العربي بروح النتائج الإيجابية التي حققها «الملك» في دوري أبطال آسيا وتأهله إلى دور الـ16.

وقال العنبري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «أتمنى حضور بدنياً وفنياً جيداً للاعبين في هذه المباراة، ولاسيما أننا نضع في عين الاعتبار أن فريق حتا دائماً يلعب بصورة جيدة وأقوى مبارياته أمام الشارقة».

وحول تأثير فترة التوقف الطويلة سلباً أم إيجاباً على الفرق التي لم تشارك في الآسيوية، قال العنبري: «صعب جداً أن يكون هناك فريق غير جاهز في ظل أهمية المباريات الثلاث الحاسمة لفرق المقدمة، والفرق المنافسة على البقاء، وكل الفرق ستكون في كامل جاهزيتها للمباريات المتبقية».