الاقتصاد

الهند تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك في»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت السلطات الهندية، السبت، تسلمها 150 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وقال ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية والخدمات في مختبرات «دكتور ريديز»، إن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر آباد، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرج للأنباء».

وأضاف سابرا: «سيخضع طرح الشحنة للتصاريح اللازمة، التي سيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح أن المزيد من الشحنات ستصل «في الأسابيع القليلة المقبلة». وستستخدم الكمية الأولية كجرعات إرشادية لضبط سلسلة التوريد.

وتواجه الهند حالياً وضعاً مأساوياً؛ بسبب تفشٍّ حاد لفيروس «»، هدّد النظام الصحي فيها، ما دفع العديد من دول العالم إلى إمدادها بمساعدات طبية عاجلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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