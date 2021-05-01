شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت السلطات الهندية، السبت، تسلمها 150 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وقال ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية والخدمات في مختبرات «دكتور ريديز»، إن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر آباد، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرج للأنباء».

وأضاف سابرا: «سيخضع طرح الشحنة للتصاريح اللازمة، التي سيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح أن المزيد من الشحنات ستصل «في الأسابيع القليلة المقبلة». وستستخدم الكمية الأولية كجرعات إرشادية لضبط سلسلة التوريد.

وتواجه الهند حالياً وضعاً مأساوياً؛ بسبب تفشٍّ حاد لفيروس «كورونا»، هدّد النظام الصحي فيها، ما دفع العديد من دول العالم إلى إمدادها بمساعدات طبية عاجلة.