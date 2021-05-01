شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف خمسين شخصاً في فنلندا خلال احتجاجات على قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هلسنكي - (أ ف ب)

اعتقل خمسون شخصاً، السبت، خلال تظاهرة في هلسنكي، احتجاجاً على التدابير التي اتخذتها الحكومة الفنلندية لمكافحة فيروس كورونا، كما أعلنت الشرطة على «تويتر». وقامت قوات الأمن بتفريق التظاهرة التي ضمت نحو 300 شخص في وسط هلسنكي، بدون وقوع حوادث.

ويحظر تجمع أكثر من ستة أشخاص في هلسنكي بسبب الوباء. وتم توقيف خمسين شخصاً لرفضهم الانصياع لأوامر السلطات وستفرض عليهم غرامة. وتسجل فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة أدنى أرقام «كوفيد- 19» في أوروبا.

وبعد ارتفاع للحالات أعقبها قيود جديدة كإقفال المطاعم، تراجعت الإصابات بشكل كبير في إبريل/نيسان ما حمل الحكومة على إعلان تخفيف تدريجي للإجراءات. وفي السويد تظاهر 500 إلى 600 شخص في شوارع ستوكهولم مطالبين بـ «الحرية والحقيقة».

واستمرت التظاهرة لأكثر من ساعتين على الرغم من تدخل الشرطة لتفريق المشاركين فيها. وخلافاً للتدابير المفروضة في دول أوروبية أخرى، انتهجت السويد في البداية استراتيجية تقوم أساساً على توصيات بدون عزل أو قيود.

لكنها شددت التدابير منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب موجة ثانية قوية مع قيود على التجمعات في الأماكن العامة وارتياد المطاعم. وبات على المقاهي والمطاعم الإغلاق في الساعة 20,30.