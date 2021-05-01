سارة الأميري: تسعدنا رؤية مؤسسات وطنية تدعم الأمن الغذائي

قالت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة «تسعدنا رؤية مؤسسات ومشاريع وطنية جديدة تدعم الحلول الذكية والمبتكرة لمعالجة تحديات عالمية، مثل قضايا الأمن الغذائي والاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والأبحاث العلمية. وعبر مراكز الأبحاث التي سيحتضنها وادي تكنولوجيا الغذاء إلى جانب الخبرات العلمية المحلية والدولية التي ستعمل جنباً إلى جنب، يمكن لنا وللبشرية كلها الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات واعدة، مثل الزراعة العمودية والمائية، وستُضاف ذلك إلى مشاريع واعدة أخرى في دولة الإمارات مثل أبحاث الزراعة الملحية».