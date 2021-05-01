شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الطاير: نهج زايد في مسيرة الخير نور تستضيء به الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

نستذكر اليوم بهذه المناسبة التي توافق ذكرى رحيل مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، مآثر الرائد الأول للعطاء والعمل الإنساني، وأمجاده، ليبقى نهجه في مسيرة الخير والعطاء نوراً تستضيء به الإنسانية في شتى بقاع الأرض. فلطالما تميزت دولة الإمارات، ومنذ عهد المغفور له، بسخائها في توفير العون والإغاثة لكل شعوب العالم والمحتاجين من مختلف الدول والأديان والأطياف، لتصبح بذلك نموذجاً عالمياً يحتذى في العمل الإنساني والخيري.

ونتعهد بمواصلة تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ العمل الإنساني وتشجيع منظومة العطاء في المجتمع الإماراتي، بإطلاق المبادرات والبرامج وتنفيذ الفعاليات الإنسانية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دولة الإمارت لتصبح من أكثر الدول عطاءً في العالم.