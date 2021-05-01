السعودية.. القبض على شخص يروج للمواد المخدرة عبر "التواصل الاجتماعي"

قالت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية إنه تم إلقاء القبض على مواطن سعودي يروج مواد مخدرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات في منطقة الرياض عن تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبط في حوزته (4.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدرة.

وأوضح النقيب النجيدي أنه جرى إيقاف الشخص المذكور، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.