الاقتصاد

أهم 10 أرقام عن صادرات مصر من الصناعات الهندسية العام المالى الحالي؟

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القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، زيادة ملحوظة بالصادرات الهندسية فى الـ 9 أشهر الأولى من السنه المالية 2020/ 2021 نقدم أهم المعلومات حول صادرات مصر الصناعية للقطاع الهندسي.

ما نسبة ارتفاع الصادرات؟

15% ارتفاعاً لتسجل 2.078 مليار دولار مقابل 1.805 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

وهل زادت فى الربع الأول؟

30%  ارتفاعًا في الصادرات بالربع الأول من 2021 يناير حتى نهاية شهر مارس 2021

كم بلغت قيمتها ؟

739 مليون دولار صادرات الربع الأول من 2021 مقابل 567.3 مليون دولار 2020.

وماذا سجلت فى شهر مارس وما ابرز الزيادات؟

65؜% زيادة في الصادرات خلال شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار ،صادرات مكونات السيارات سجلت ارتفاعات بنسبة 26%.

والاجهزة المنزلية سجلت ارتفاعات بنسبة 35.4%،والصناعات الكهربائية و الالكترونية ارتفعت صادراتها بنسبة 16%.

وأدوات المائدة و المطبخ بنسبة 45% ، وأخيرا السلع الهندسية رابع قطاع من حيث قيمة الصادرات بالربع الأول  من 2021

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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