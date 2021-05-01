مؤسسة «تحقيق أمنية» تحقّق أمنية الطفل عمر بلقاء لاعبي الجزيرة

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتنسيق مع نادي الجزيرة، المتصدر الحالي لدوري الخليج العربي، في تحويل حلم أحد الأطفال في الاجتماع مع لاعبي فريقه المُفضّل، وأن يصبح لاعباً في الفريق لمدة يوم؛ حيث جاء ذلك تزامناً مع احتفالات المؤسسة بيوم الأمنيات العالمي الذي يُصادف 29 إبريل/نيسان من كل عام.

كان أعضاء إدارة نادي الجزيرة في استقبال الطفل عمر وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، واصطحبوه في جولة للتعرّف إلى منشآت النادي المعروف بـ«فخر أبوظبي»، التقى بعدها بلاعبي الفريق وشارك معهم في التدرب بالكرة داخل ملعب محمد بن زايد. وفي نهاية اللقاء تمّ التقاط الصور التذكارية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وكانت سعادة عمر لا توصف عندما قام علي خصيف قائد الفريق وسفير مؤسسة «تحقيق أمنية» بإهدائه كرةً موقّعة من اللاعبين مع قميص النادي محفوراً اسمه عليه، إضافة إلى بطاقة عضوية مميزة ليتمكّن من حضور مباريات الفريق عند عودة الجماهير.

وعلّق هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» قائلاً: «تسعى المؤسسة دائماً إلى تحويل أحلام وأمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطرة إلى حقيقة مهما كانت كبيرة أو مُستحيلة، فمجرد مشاهدة السعادة التي تعلو على وجوههم هو إنجاز عظيم بالنسبة لنا».

وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي الجزيرة وإلى أعضاء فريق المنتخب على كرمهم وتعاونهم في تحقيق أمنية الطفل عمر، ومشاركتهم المؤسسة في الاحتفال بيوم الأمنيات العالمي، مُثمّناً التزام المجتمع الإماراتي بالعمل الخيري والإنساني؛ لدعم جهود المؤسسة الإنسانية وتحقيق أهدافها السامية في دعم شريحة الأطفال المرضى.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي الجزيرة علي يوسف الحمادي بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل مؤسسة «تحقيق أمنية»، ودورها المُتميّز في تحقيق الآلاف من أمنيات الأطفال الذين يُعانون أمراضاً خطرة تُهدّد حياتهم، وزرع البسمة على وجوه المرضى من مُختلف الجنسيات والشرائح في المجتمع، مؤكداً التزام نادي الجزيرة بمسؤولياته المجتمعية ودعم الجهود الخيرية التي تسعى من خلالها القيادة الرشيدة إلى نشر السعادة بين كافة أفراد مجتمع الإمارات.