شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع في آخر جولتين في البريميرليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تستعد ملاعب الأندية الإنجليزية لاستقبال 10 آلاف مشجع في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية في إنجلترا على السماح للمشجعين بالعودة تدريجياً للملاعب وبنسبة 25 في المئة من سعة الملعب مبدئياً.

وعلى هذا سيحضر المشجعون الجولة الـ37 من البريميرليج يومي 18 و19 مايو الجاري ثم الجولة الأخيرة في اليوم الـ23 من الشهر، ولم تتضمن الخطة حضور مشجعي الفريق الضيف. وطلبت الأندية من الحكومة تخصيص نسبة 10 في المئة لمشجعيها خارج ملاعبها، لكن قيل للرابطة إن نسبة 5 في المئة فقط يمكن أن يحضروا، وهو ما يعني 500 مشجع فقط للفريق خارج قواعده.