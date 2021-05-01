شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يطلع على نتائج «التحول الرقمي» لخدمات ترخيص السائقين والمركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حرص الهيئة على تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتعزيز التحول نحو القنوات الذكية، بحيث تُنجز جميع المعاملات التي تقدمها الهيئة ذاتياً، دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة و«البلوك تشين» في تحسين الخدمات للمتعاملين.

جاء ذلك خلال لقائه مديري مؤسسة الترخيص، الذي اطلع خلاله على برنامج التحول الرقمي لخدمات الترخيص التي يبلغ عددها 140 خدمة، بواقع 54 لترخيص السائقين، و53 لترخيص المركبات، و32 لأنشطة النقل التجاري، وخدمة واحدة لرقابة أنشطة الترخيص. ويرتكز البرنامج على أربعة محاور: خدمات بلا أوراق، وبلا زيارات، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق الاستدامة. وروعي في تنفيذ البرنامج تبني منهجية المرونة، التي أسهمت في زيادة سرعة الاستجابة لتغيير المتطلبات بنسبة 70%، وزيادة سرعة التسليم بنسبة 25%، وجودة تطوير المنتج بنسبة 20%، وإنتاجية المبرمجين 15%.

الخدمات المطورة واستمع إلى شرح من عبدالله آل علي، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومديري الإدارات، عن التحول الرقمي في خدمات ترخيص السائقين الذي سيكون إطلاقه للمتعاملين في نهاية مايو الجاري، بعد الانتهاء من تطوير 15 خدمة على القنوات الذكية، وتمثل نسبة المعاملات التي تشملها الخدمات المطورة 57% من إجمالي خدمات ترخيص السائقين، وسيكون إطلاق الخدمات المطورة على قنوات الهيئة الذكية، فضلاً عن توفيرها في جميع معاهد تعليم القيادة البالغ عددها 9، وكذلك في 19 فرعاً رئيساً، وفي أكثر من 120 مكتب تقديم خدمة.

واطلع الطاير على مستجدات ربط ترخيص النقل التجاري مع منصة «استثمر في دبي» الهادفة لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في المشاريع التنموية، حيث اكتمل ربط أنظمة الهيئة مع المنصة، ونـُظمت ورش للشركات العاملة في نشاط النقل والتأجير البالغ عددها 11500، موزعة على 69 نشاطاً تجارياً.

التحول اللاورقي وشاهد عرضاً عن مبادرات تطوير الفحص الفني للمركبات، شملت تطوير معاملة «قيد الإجراء» لنتيجة الفحص الفني، وأسهمت في رفع نسبة النجاح للمركبات في الفحص من 86.2% إلى 88.7%، وكذلك التحول اللاورقي في شهادات الفحص الفني، حيث توقفت طباعة شهادات الفحص الفني للمتعاملين مع الاكتفاء بتزويد المتعاملين بنسخة إلكترونية عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.