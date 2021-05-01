شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لمارسيلو وعودة راموس للتمرينات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن عزم نادي ريال مدريد الإسباني دفع 17 ألف استرليني لطائرة خاصة من أجل نقل ظهير الفريق البرازيلي مارسيلو (32 عاماً) للندن بعد رفض مدينة مدريد طلب النادي إعفاءه من مراقبة مركز انتخابات أعضاء بلدية العاصمة يوم الثلاثاء.

ويجري اختيار مراقبي الانتخابات بشكل عشوائي واختير مارسيلو بديلاً لشخص آخر في حال عدم حضور الشخص لكنه رغم ذلك عليه أن يسجل اسمه في الثامنة صباح الثلاثاء والبقاء لحين التأكد من حضور الشخص المكلف بالمهمة، ووفق التقرير سيتمرن مارسيلو في فالديباباس بعد انتهاء المهمة وسيحلق مساء الثلاثاء أو صبيحة الأربعاء.

ويشعر اللاعبون عموماً بالفخر في المشاركة لكن مباراة الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي عقدت مهمة مارسيلو، كما تشعر إدارة الريال بالغضب من فكرة تعريض لاعبه لاختلاط مع الناس في ظل احتياطات النادي لحماية لاعبيهم من التعرض لفيروس كورونا.

وعلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد رفض طلب الريال إعفاء مارسيلو: «هذه هي الحال، سينفذ المهمة ويقوم بواجبه وفي يوم الأربعاء سيكون معنا، لم يتغير شيء».

وبدأ مارسيلو مباراة الذهاب أمام البلوز (1-1 ) أساسياً لكنها المرة الثانية فقط التي يشارك فيها البرازيلي في مباراة أوروبية، إذ أوكل زيدان مهمة الدفاع للفرنسي فيرلان مندي.

وفيما يتعلق بقلب الدفاع سيرجيو راموس الذي حضر مباراة الذهاب من مدرجات الريال، فأكد زيدان عودته للتمرينات الجمعة واستعداده للمشاركة في الإياب يوم الأربعاء وأضاف: «إنه يتمرن معنا وهذا يعني أنه جاهز للعب أيضاً».