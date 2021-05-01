شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد سعيدة بـ«نجاة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعربت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، عن سعادتها بدور «الحاجة نجاة» في مسلسل «نسل الأغراب»، بغض النظر عن مساحة دورها في المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن موافقة من البداية على تقديم دور صغير أو غير أساسي على الشاشة، لكن بعد قراءة العمل وجدت أن هناك قيمة مهمة في الدور بغض النظر عن مساحة الدور، وهي قيمة الابن البار التي جذبتها وشجعتها على الاشتراك في العمل.

وأضافت عبد الحميد: العلاقة بين هذه الأم وابنها علاقة جميلة جداً، تتجسد خلالها علاقة الابن البار، فهي أم قعيدة لا تستطيع الحركة أو تحضير الأكل لنفسها، وابنها يحملها في وقت النوم، ولابد أن تصل هذه القيمة للجمهور، وأتمنى طبعاً أن يكون هذا موجوداً في كل شباب مصر والوطن العربي، والفنان دياب قدّم الدور ببراعة شديدة، وبانفعالات موزونة، وكل إحساس قدمه في الوقت المناسب له، طبعاً بالإضافة لكل فريق العمل، الذين يقدّمون أدواراً جيدة جداً، عبر كتابة وإخراج المخرج المميز محمد سامي.

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، نجلاء بدر، محمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، وريم سامي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامي.