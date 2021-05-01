شكرا لقرائتكم خبر عن «شدو الحروف» يكشف كنوز الشعر الشعبي على «تلفزيون الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطل د.عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، على جمهور تلفزيون الشارقة في موسم ثانٍ من برنامج «شدو الحروف»، بعد نجاح الأول، مواصلاً التذكير على امتداد الحلقات بأهم رواد وأعلام الشعر الشعبي الإماراتي، ويقدم إطلالة مشوقة على حياة ونتاج كل شاعر من الذين أسهمت قصائدهم في حفظ الهوية وربط الأجيال الحديثة بتراثها.

ويقدم البرنامج الذي يعرض عند السابعة مساءً يومياً قصيدة مختارة، ويسرد سير الشعراء والظروف التي عاصروها، والموضوعات التي دارت حولها قصائدهم، مع تأملات في أعمالهم التي تحتوي على توثيق للأحداث والمواقف والقيم الأصيلة، إلى جانب ما تتضمنه القصائد من قاموس يرتبط بالمفردات الشعبية وقصص الكفاح الذي عاشته الأجيال في الماضي.

وفي الموسم الثاني من البرنامج الذي تعرض حلقاته ضمن الدورة البرامجية الرمضانية لقناة الشارقة، استعرضت أحدث حلقات «شدو الحروف» تجارب شعراء مثل الشيخ صقر بن خالد القاسمي، والشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومحمد بن أحمد بن سوقات، ومبارك بن حمد العقيلي، وراشد شرار، وحمد بو شهــاب، وخميس بن حمد السماحي، وسلطان الشاعر.