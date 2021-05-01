شكرا لقرائتكم خبر عن "مساعي الخير" ترمم 38 مساكناً بـ 10 ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - الخليج

تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني أنجزت وزارة تنمية المجتمع بالشّراكة مع دبي القابضة، عمليّات ترميم سكنيّة كُبرى ورئيسيّة بقيمة إجمالية تقدَّر بعشرة ملايين درهم، جرى تنفيذها في عدد من مناطق إمارة دبي، تحت مظلة مبادرة "مساعي الخير" الهادفة إلى صيانة وتهيئة مساكن المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر من ذوي الدّخل المحدود، خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وبلغ إجمالي عدد المساكن التي شمِلتها مبادرة مساعي الخير، 38 منزلاً تم تهيئتها بشكل كامل، والتي تتوزّع على مدينة "حتّا" وعدد من مناطق إمارة دبي، وقد خضعت جميع هذه المنازل لأعمال صيانة متنوّعة داخلية وخارجية.

وبهذه المناسبة، أكّدَ ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أهمية مثل هذه المبادرات التي تنبثق من حسّ المسؤولية المجتمعية، وتعزّز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة ومختلف القطاعات ذات الصلة.

بدوره، قال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: "تمثل مبادرة ’مساعي الخير‘ نموذجاً رائداً لنجاح شراكات القطاعَيْن العام والخاص التي تركِّز على تنمية المجتمع كما تسلِّط المبادرة الضوء على المساهمة الكبيرة التي يمكن أن يقدمها هذا النوّع من التعاون نحو المساعدة في بناء مُستقبل مُستدام لِوطَنِنا".