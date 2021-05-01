شكرا لقرائتكم خبر عن 202,881 فحصاً جديداً و1,681 حالة شفاء في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 202,881 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن 1,712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,681 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

