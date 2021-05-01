شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بفوز "ستالين الهندي" في انتخابات ولاية تاميل نادو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

يُتوقع أن يفوز سياسي يحمل اسم الديكتاتور السوفييتي السابق جوزيف ستالين في الانتخابات التي أجريت في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

وأفادت استطلاعات الرأي يوم الجمعة بأن حزب درافيدا مونيترا كازاغام الذي ينتمي إليه إم. كي. ستالين يتجه إلى فوز واسع في انتخابات هذه الولاية.

وكان إم. كارونانيدهي، وهو سياسي يساري شغل أربع مرات رئاسة الوزراء في تلك الولاية، أطلق هذا الاسم على ابنه الذي ولد قبل بضعة أيام من وفاة جوزيف ستالين عام 1953، تيمناً بالزعيم السوفييتي.

واعترف ستالين الهندي، وهو من أشد المؤيدين للديمقراطية، بأن اسمه تسبب له بإزعاج في روسيا، وقال لصحيفة "ذي تايمز أوف إنديا" عام 2019: "بمجرد وصولي إلى مطار روسي، سُئلت عن اسمي، فبدأ الكثير من الناس ينظرون إلي".

وأضاف: "عند التدقيق في جواز سفري، طرح عليّ المسؤولون أسئلة عدة قبل السماح لي بالدخول"، ولاحظ أن "الكثير من الناس في روسيا لا يحبون جوزيف ستالين".

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في ولاية تاميل نادو الأحد، إلى جانب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات الأخرى ، ومنها ولاية كيرالا وآسام وولاية البنغال الغربية بشرق الهند.