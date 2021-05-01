شكرا لقرائتكم خبر عن «رُوّاد»: خطة تدريبية موجهة لتطوير القدرات والمعارف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مؤخراً، ورشة تدريبية افتراضية حول دراسة الجدوى وخطط العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، شارك فيها 23 متدرباً ومتدربة من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الأعضاء في المؤسسة. قدم الدورة على مدى يومين خبير التدريب عبد الرحمن الدعيج من دولة الكويت الشقيقة.

وقال حمد علي المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»: إن الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة الدورات والبرامج والورش المدرجة ضمن الخطة التدريبية الموجهة لرواد ورائدات الأعمال في العام الحالي، وتهدف إلى تدريب المشاركين وتطوير قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم الأساسية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وخطط العمل في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم العمل على تحليل جدوى هذه المشاريع قبل اتخاذ قرار المباشرة في تأسيس المشروع.

وأضاف المحمود: إن أهمية تعرف المشاركين إلى كيفية إعداد دراسات الجدوى تكمن في أنها ترتبط بشكل مباشر بضمان وتعزيز احتمالات نجاح مشاريعهم الوليدة وفرصهم الاستثمارية وفي جميع مراحلها المختلفة منذ أن تكون مجرد فكرة وحتى اتخاذ القرار النهائي بقبولها والوصول إلى قناعة تامة بأنها ستكون ذات مردود وعائد اقتصادي إيجابي.

وأشاد مدير «رُوّاد» بحرص وتفاعل المشاركين مع محاور الدورة وتطبيقاتها العملية، والذين بلغت نسبة رضاهم 95% عن الدورة من حيث المضمون والتطبيقات العملية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً في مساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري السليم وصولاً إلى تحقيق أهدافهم.

تفصيلاً تعرّف المشاركون خلال الدورة إلى أهمية دراسات الجدوى وخطط العمل والفروق الأساسية بينهما؛ حيث تشمل دراسة الجدوى أبعاد المشروع من الناحية التسويقية والتشغيلية والمالية عن طريق تفعيل اختبارات ضغط؛ لمعرفة مدى جدوى المشروع من الناحية الاستثمارية، بينما تتضمن خطط العمل تحديد الخطوات الرئيسية والفرعية في شتى مجالات المشروع لزيادة احتماليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وتطرق المدرّب أيضاً إلى الأقسام الرئيسية في خطط العمل والدراسات وهي الإدارة التسويقية والتشغيلية والمالية والمحاور التفصيلية لكل قسم من هذه الأقسام. ففي محور الإدارة التسويقية اطلع المتدربون على آلية تحديد حجم السوق والتي تكون بحسب الفئة المستهدفة أي وفقاً لصفات المستهدفين أو سلوكهم أو الموقع الجغرافي، وما يرتبط بذلك من معرفة محركات الطلب؛ لضمان سلامة ودقة تحديد خصائص المشروع ومميزاته التي تتبع احتياج الفئة المستهدفة.