شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التوتر إلى المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكيك - رويترز

اتهمت قرغيزستان جارتها طاجيكستان السبت بحشد قوات ومعدات عسكرية بالقرب من الحدود بعد اشتباكات وقعت الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل 41 وإصابة أكثر من مئة.

وقالت قوات حرس الحدود في قرغيزستان إن قوات طاجيكستان فتحت النار على سيارات قرب إحدى قرى قرغيزستان.

ولم تُدلِ طاجيكستان بأي تعليق حتى اللحظة، لكن مصدراً أمنياً فيها قال إن البلاد ملتزمة باتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات.

وفي نفس الوقت استمرت محادثات بين البلدين الحليفين لروسيا لتسوية النزاع بينهما، وقال مكتبا رئيسي البلدين إنهما تحدثا هاتفياً السبت لمناقشة الخطوات التالية.

