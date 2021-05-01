شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تعتقل العشرات لمنعهم من تنظيم مسيرة عيد العمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

اعتقلت شرطة إسطنبول في تركيا العشرات بعد محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في المدينة السبت، في تحدٍ لحظر تفرضه السلطات منعا لتفشي فيروس كورونا.

واعتقلت السلطات مئة متظاهر على الأقل أثناء محاولتهم التوجّه إلى ساحة "تقسيم" وغيرها من المواقع القريبة، بما فيها شارع "استقلال" الشهير.

ودفع عناصر الشرطة حشداً بالقوة للتراجع باستخدام دروعهم، بينما جرّ آخرون عدداً من المتظاهرين بعيداً عن المكان.

وأفاد فرع اتحاد المحامين المعاصرين في إسطنبول باعتقال 170 شخصاً.

وتفرض السلطات إغلاقاً كاملاً في تركيا منذ 29 نيسان/أبريل نظراً لتسبب الموجة الثالثة من الوباء بأعداد وفيات يومية قياسية، فقد توفي نحو 394 شخصاً جرّاء كوفيد-19 في تركيا يوم الجمعة، بحسب بيانات رسمية.

وتشهد ساحة "تقسيم" صدامات عادة يوم عيد العمال منذ أدت مواجهات فيها إلى مقتل 34 شخصاً في الأول من أيار/مايو عام 1977، خلال فترة اضطرابات في تاريخ تركيا الحديث.

وشاركت السبت مجموعة صغيرة بقيادة "كونفدرالية نقابات العمال التركية " في مناسبة مرخّصة رسمياً وسط ساحة "تقسيم".

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصاً على الأقل اعتقلوا في أنقرة لدى محاولتهم تنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.