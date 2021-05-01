شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يتنازل عن التمديد وانتخابات في الأفق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، السبت، التنازل رسمياً عن تمديد ولايته، فيما دعا البرلمان إلى تنفيذ اتفاق سابق بين الرئيس والمعارضة بإجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة؛ وذلك على خلفية اضطرابات أمنية في العاصمة مقديشو.

وقال فرماجو، في كلمة أمام البرلمان، إنه كلف رئيس الوزراء بمسؤولية إجراء الانتخابات وفق اتفاقية 17 سبتمبر. وأوضح: «رئيس الوزراء سيتولى تنظيم الانتخابات كما طالبت المعارضة» مضيفاً: يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع. وقرر البرلمان الصومالي بالإجماع إلغاء قرار تمديد ولاية الرئيس فرماجو.

وانتهت ولاية الرئيس الحالي في شباط/ فبراير الماضي، لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط.

وكان مجلس النواب صوت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين، ولكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة سياسية.

شهدت مقديشو وضعاً متوتراً في الأيام الماضية ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية، بعدما حدث انقسام في الجيش والأجهزة الأمنية، لكن الهدوء بدأ يعود تدريجياً بعد رفض دولي تمديد فرماجو ولايته الرئاسية.