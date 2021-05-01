الاقتصاد

مجلس النواب الصومالي يصوت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - رويترز
وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام البرلمان، وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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