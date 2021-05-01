شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الصومالي يصوت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - رويترز

وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.

وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام البرلمان، وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.