أسعار الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 1-5-2021، بعد أن ارتفعت أمس الجمعة بنحو جنيهين، عقب تراجعه الأربعاء الماضي بنحو 7 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 888جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 777 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب إلى نحو 666 جنيها.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لنحو 517 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها.