تراجع جديد للذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 776 جنيهًا للجرام

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع جديد سجلته أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بقيمة جنيهين إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام.

الأسعار العالمية للذهب تسجل تذبذب واضح وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط ، لتبلغ أسعار أونصة الذهب ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.

أونصة الذهب 1768 دولار.

وقد يشهد سعر الذهب في مصر بعض التفاوت المحدود من تاجر الي اخر ومن محافظة إلي اخري، وقد يكون هذا التفاوت في حدود جنيه إلي حنيهين، بسبب عملية المضاربة والحركة المستمرة للذهب.

سعر الذهب في مصر ضمن الخدمات التي يقدمها اليوم السابع بصورة يومية وتشمل تحديث فورى للأسعار، مصحوبا ببعض التحليلات حول حركة السوق ووضع المبيعات بالنسبة الأعيرة المتداولة في السوق.