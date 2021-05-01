شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينهي تكليف محمد صادق من رئاسة المصرية لخدمات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنهاء تكليف المهندس محمد على أحمد صادق سيد من القيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز وإعارته للعمل بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول إعتبارا من 28 إبريل 2021 وتكليفه للقيام بأعمال وظيفة المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات البترولية ( نبسكو ) إعتبارا من 22 مايو 2021 ( تاريخ بلوغ شاغلها السن القانوني للتقاعد ) . كما أصدر المهندس طارق الملا تعديلا لقرار المهندس عمرو أحمد فتحي عبد الغنى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز إعتبارا من 28 إبريل 2021 .