شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 1-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى" "cib 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، ومستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة سجل 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامي سجل 15.64 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.86 جنيه للشراء.

19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.90 جنيه للشراء .

19.08 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.