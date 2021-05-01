شكرا لقرائتكم خبر عن 76.4 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني بنمو 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح 76.49 مليون درهم عن فترة ثلاثة أشهر من عام 2021، ارتفع صافي الربح بنسبة 5٪ مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2020 البالغة 72.82 مليون درهم، على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية بسبب تفشي جائحة وباء كوفيد 19.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 26٪ خلال فترة ثلاثة أشهر، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفعالة في إدارة التكاليف.

ويركز البنك في الفترة الحالية، على التحلي بالحكمة وعمل مخصصات لضمان اتخاذ المحاذير الكافية خلال هذه الفترة الصعبة.

ويحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة بنسبة تصل إلى 171٪ للغالبية العظمى من القروض غير العاملة، وهو ما يعكس الإدارة الحكيمة والرقابة الفعالة لمحفظة القروض والسلفيات.

وبلغ إجمالي الأصول 13.68 مليار درهم، كما استقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 110٪، وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصبح 43.48٪ كما في 31 مارس 2021 لتستمر أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لإرشادات بازل III. مما يوفر فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع، كما أن هناك ثباتاً قوياً في نسبة الشق الأول من رأس المال (Tier 1) حيث بلغت النسبة 42.35٪.

ويبلغ رأس المال 1.848 مليار درهم وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.84 مليار درهم.

وحافظ البنك بثبات على مستوى عال من السيولة واستقرار في نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد الثابتة بلغت 157٪ كما في 31 مارس 2021، مقابل الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمقدر - 100٪.

وبلغت نسبة صافي التمويل الثابتة كما في 31 مارس 2021 بحسب معايير بازل III- نسبة 115٪ مقارنة مع الحد الأدنى المحدد وهو 100٪ مما يمكن البنك من زيادة نطاق محطة القروض.