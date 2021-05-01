شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأسترالية: السجن والغرامة للعائدين من الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون حكوميون، إنه سيتم منع الأستراليين الذين كانوا في الهند قبل 14 يوماً من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن من دخول أستراليا اعتباراً من يوم الاثنين وإن كل من يخرق ذلك سيواجه غرامة وسجناً.

ويأتي هذا القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في إطار إجراءات صارمة لمنع دخول المسافرين من ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان مع مواجهتها ارتفاعاً في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جريج هانت في بيان: إن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثالث من مايو/أيار وإن خرق الحظر ينطوي على عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف «قلوبنا مع شعب الهند - وجاليتنا الهندية الأسترالية. أصدقاء وعائلات الموجودين في أستراليا يواجهون خطراً شديداً. للأسف يصاب كثيرون بكوفيد -19 ويموت كثير منهم كل يوم».

وقال إن الحكومة الأسترالية ستعيد النظر في القيود في 15 مايو/أيار.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند 200 ألف الأسبوع الماضي، وتقترب الإصابات من 19 مليوناً منها نحو ثمانية ملايين إصابة منذ فبراير/ شباط بعد تضافر سلالات جديدة فتاكة من الفيروس مع تجمع أعداد كبيرة من الناس خلال مناسبات سياسية ودينية.

(رويترز)