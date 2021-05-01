باكستان تقلص الرحلات الدولية القادمة للحد من إصابات كوفيد-19

قال المركز الباكستاني المعني بالتصدي لجائحة كوفيد-19 السبت إن باكستان تعتزم خفض الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى 20% من عددها الحالي للحد من حالات الإصابة المتزايدة بالمرض.

وفي منشور على تويتر، قال المركز الوطني لقيادة العمليات الذي يشرف على الإجراءات الحكومية للتصدي للجائحة «في ضوء أوضاع المرض العالمية والإقليمية السائدة، قررت باكستان خفض الرحلات الدولية القادمة اعتباراً من الخامس من مايو/ أيار إلى 20 مايو/ أيار».

وليس من الواضح الرحلات وشركات الطيران التي ستتأثر بالقرار.

وشهدت باكستان رقماً قياسياً في حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأيام الماضية ومن المزمع تشديد القيود على التنقل والتجمع في الأماكن العامة خلال عطلة عيد الفطر.

وسجلت باكستان السبت 4696 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و146 وفاة.

(رويترز)