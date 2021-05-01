مصر.. خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان دون خسائر

الشارقة: ”الخليج 365”

خرج قطار المنصورة – دمياط، السبت، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط المصرية، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

وقالت هيئة سكك حديد مصر في بيانها: «أعلنت هيئة السكك الحديد اليوم أنه في صباح اليوم ٢٠٢١/٥/١، أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد، خروج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاً الخط الطوالي دون وقوع أي إصابات وتم توجيه معدات الرفع وجار تدوير القطارات من على جانبي العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين».