شكرا لقرائتكم خبر عن قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكيك - أ ف ب

اتهمت قيرغيزستان، السبت، طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع بعد أسوأ اشتباكات حدودية بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى منذ استقلالهما في 1991.

وأسفر القتال عن سقوط 33 قتيلاً وجرح 120 آخرين حسب بشكيك، بينما لم تعلن طاجيكستان وهي دولة استبدادية ومغلقة، عن أي خسائر حتى الآن.

وأكد مجلس الأمن القومي في قيرغيزستان أن جيش طاجيكستان فتح النار على منازل في منطقة ليليك بباتكين الحدودية. وقال المصدر نفسه إنه تم إجلاء سكان المنطقة قبل بدء إطلاق النار قرابة الساعة 13,00 (07,00 ت غ).

وقبيل هذا الإعلان، اتهمت بشكيك جارتها بقطع طريق استراتيجي يربط جيب فوروخ الطاجيكي ببقية أنحاء البلاد.

وأعلنت قيرغيزستان الحداد الوطني السبت والأحد بعد أعمال العنف التي اندلعت الخميس حول عدد من المناطق الحدودية، بما في ذلك جيب فوروخ.

لم يتم ترسيم أجزاء كبيرة من الحدود في آسيا الوسطى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991 ما تسبب في توترات عرقية متكررة تفاقمت بسبب الكفاح من أجل إدارة المياه خصوصاً حول وادي فرغانة الخصب الذي تتقاسمه الدولتان مع أوزبكستان.