شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو لا يخطط للعودة إلى التدريب في الموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إنه لا ينوي العودة للعمل في التدريب في الموسم المقبل بعد استغناء نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن خدماته في أبريل / نيسان الماضي، مؤكداً أنه سينتظر العرض المناسب من النادي المناسب.

وسبق لمورينيو (58 عاماً) تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الانجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي.

وأقال توتنهام مورينيو قبل ستة أيام فقط من موعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة المحلية في 19 أبريل نيسان الماضي وبعد 17 شهراً من توليه المهمة.

وانتهت المباراة بفوز سيتي (1-صفر).

وأشار مورينيو إلى أنه لن يتعجل العودة إلى التدريب ويتوقع أن يعمل محللاً خلال بطولة أوروبا المقررة عبر أنحاء القارة في الصيف المقبل.

وقال مورينيو في مقابلة مع «مجلة تايمز»: «ليس لدي خطط. أنا أمارس حياتي العادية وأشعر بالانتعاش وبالهدوء. أنا في عطلة. ولدي مزيد من الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل».

وأضاف قوله: «سأنتظر حتى العودة إلى كرة القدم. ليس فقط مع النادي المناسب لكن أيضاً مع الثقافة المناسبة. ربما لا يحدث هذا في الموسم المقبل. سنرى».

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي كان توتنهام اللندني في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز قبل أن يبدأ في التراجع. وحالياً يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة من 33 مباراة، وسيلتقي الأحد مع شيفيلد يونايتد.