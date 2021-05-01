شكرا لقرائتكم خبر عن هدف قاتل يضع لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

وضع البديل السويدي إميل فورسبرغ فريقه لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على فيردر بريمن 2-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني الجمعة في نصف النهائي.

وبعدما عجز الفريقان عن الوصول إلى الشباك في الوقت الأصلي، اعتقد لايبزيغ أنه حسم بطاقته إلى النهائي الثاني في تاريخه بعد عام 2019 (خسر أمام بايرن ميونيخ صفر-3)، بتقدمه في الدقيقة 93 بهدف للكوري هوانغ هي-تشان الذي دخل في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي.

لكن بريمن رفض أن يستسلم وأبقى على حظوظه ببلوغ النهائي الأول منذ 2010 والحادي عشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب (آخرها عام 2009)، بإدراكه التعادل عبر البديل أيضاً ليوناردو بيتنكورت في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول (1+105).

وبقيت النتيجة على حالها وبدا أن الركلات الترجيحية ستكون الحكم بين الفريقين، قبل أن ينجح فورسبرغ الذي دخل في الدقيقة 114 بدلاً من الفرنسي كريستوفر نكونكو، في حسم الأمور لصالح لايبزيغ بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني بعد تمريرة رأسية من هوان (1+120).

ويلتقي لايبزيغ في النهائي الفائز من مواجهة السبت بين بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية الذي جرد بايرن ميونيخ من اللقب وأقصاه من الدور الثاني بركلات الترجيح.