شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نجدد العهد بالسير على طريق صاحب الأيادي البيضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لعهد بالسير على طريق الشيخ زايد طيب الله ثراه وهو طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني.

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر "تويتر": "في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم، دون تفرقة بسبب دين أو عرق ..في هذه الأيام المباركة ندعو الله له بالرحمة .. ونجدد العهد بالسير على طريقه.. طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني".

