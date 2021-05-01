شكرا لقرائتكم خبر عن «جنح أبوظبي» تقضي بحبس وتغريم أحد مشاهير «التواصل الاجتماعي» وتغلق حساباته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : «الخليج»

أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته، على أحد الطرق العامة، بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومترات في الساعة، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق إلى الخطر.

كما أدانت المحكمة شخص ثان في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، وذلك بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات. وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط، إضافة إلى مصادرة السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة.

وقضت المحكمةأيضاً بوقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول لمدة ستة أشهر، وحرمان المتهمين الاثنين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت رصد مقطع مرئي يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلومترات في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي.

وأضافت أن «المقطع أظهر المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته»، مشيرةً إلى أن المتهم «لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة، ما قد يؤثر على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر».

من جهتها أكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن «الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق»، مشيرةً إلى «ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر».

وأشادت نيابة أبوظبي «بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته». وأضافت أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر».

وأوضحت أن تعبير «الحبس» في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.

وناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدموها لجمهورهم، خصوصاً وأن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم، مشددة على أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.