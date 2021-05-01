إصابات كورونا العالمية تتجاوز 150.63 مليون والوفيات 3 ملايين

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 150.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و306357. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 575536 32357101

الهند 208330 18762976

البرازيل 401186 14590678

فرنسا 104253 5592390

روسيا 249205 4796557

تركيا 39737 4788700

المملكة المتحدة 127504 4414242

إيطاليا 120544 4009208

إسبانيا 78080 3514942

ألمانيا 82627 3366031 .

