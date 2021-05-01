شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 150.63 مليون والوفيات 3 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 مايو 2021
12:20 مساء
قراءة دقيقة واحدة
(رويترز)
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 150.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و306357. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 575536 32357101
الهند 208330 18762976
البرازيل 401186 14590678
فرنسا 104253 5592390
روسيا 249205 4796557
تركيا 39737 4788700
المملكة المتحدة 127504 4414242
إيطاليا 120544 4009208
إسبانيا 78080 3514942
ألمانيا 82627 3366031 .
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
https://tinyurl.com/yf93fsx6