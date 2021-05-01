شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا يساهم فى انتعاش السياحة والان مع تفاصيل الخبر
غير أن جمعية رجال الأعمال، طالبت بضرورة الاستعداد لاستئناف السياحة بشكل عام، من خلال زيادة تسجيل العاملين بالسياحة على موقع تلقي اللقاح ومنحهم أولوية على أن يتم الانتهاء من كافة العاملين بالقطاع خلال شهر مايو، مع تفعيل المبادرات الحكومية الداعمة للسياحة مثل تأجيل فرض الضرائب والتأمينات ووقف ملاحقة شركات السياحة وتهديدها بالحجز الإداري لحين تحسن الأوضاع وقدرة الشركات على سداد مديونياتها، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات تمويل الفنادق لتجديد وإصلاح منشآتها حتى تكون جاهزة بشكل لائق عند عودة السياحة.
ونوهت جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن تحديد سعر 40 دولارًا حد أدنى للغرفة السياحية مناسبًا لأنه يقترب من سعر التكلفة، لافتة إلى أن شركات السياحة كانت تبيع بسعر أقل من التكلفة معتمدة على الربح من الرحلات الاختيارية وضمان توفير سيولة لسداد التزاماتها للبنوك، وهو ما أثر على جودة الخدمة.