شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التشادي يتصدى لهجمات متمردين في نوكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 مايو 2021
10:30 صباحا
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(رويترز)
قال المجلس العسكري الحاكم في تشاد يوم الجمعة، إن ستة من جنوده قتلوا في معركة قرب بلدة نوكو الشمالية أسفرت عن مقتل عدة مئات من المتمردين وأسر 60.
واندلعت اشتباكات بين الجانبين يوم الخميس بالقرب من نوكو، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن المكان الذي أصيب فيه الرئيس السابق إدريس ديبي بجروح أدت إلى موته في وقت سابق من إبريل/نيسان، ما أغرق البلاد في أزمة.
وقال المجلس إنه نجح في صد هجوم للمتمردين على نوكو وأن 22 من جنوده أصيبوا في المواجهة.
وأضاف في بيان «ما زال البحث عن الهاربين مستمراً».
ولم يصدر تعليق بعد من المتمردين.
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