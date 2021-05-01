الجيش التشادي يتصدى لهجمات متمردين في نوكو

(رويترز)

قال المجلس العسكري الحاكم في تشاد يوم الجمعة، إن ستة من جنوده قتلوا في معركة قرب بلدة نوكو الشمالية أسفرت عن مقتل عدة مئات من المتمردين وأسر 60.

واندلعت اشتباكات بين الجانبين يوم الخميس بالقرب من نوكو، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن المكان الذي أصيب فيه الرئيس السابق إدريس ديبي بجروح أدت إلى موته في وقت سابق من إبريل/نيسان، ما أغرق البلاد في أزمة.

وقال المجلس إنه نجح في صد هجوم للمتمردين على نوكو وأن 22 من جنوده أصيبوا في المواجهة.

وأضاف في بيان «ما زال البحث عن الهاربين مستمراً».

ولم يصدر تعليق بعد من المتمردين.