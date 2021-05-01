شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 ثواني - 9:21 صباحًا, 1 مايو 2021 م
المناطق - واس
سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس، متأثرة بمخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند مع تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة بـ 1.31 سنت، بنسبة 1.9 %، ليصل إلى 67.25 دولارًا للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 1.43 سنت مانسبته 2.2 %، ليسجل 63.58 دولارًا للبرميل.
وأنهى برنت الأسبوع مرتفعا بـ 1.7 % في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3 %.