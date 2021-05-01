شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للألومنيوم" تحدد 1980 دولار سعر طن الألومنيوم بموازنة 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
كما استهدفت شركة مصر للألومنيوم بموازنة عام 2021/2022 إيرادات نشاط بنحو 11.304 مليار جنيه مقابل إيرادات نشاط فعلية عام 2019/2020 بنحو 7.254 مليار جنيه بارتفاع نحو 4.050 مليار جنيه بنسبة 55.8%، وبلغت إيرادات النشاط الفعلية خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 5.013 مليار جنيه بنسبة 47.6% من إيرادات النشاط المستهدفة عام 2020/2021 والبالغة 10.533 مليار جنيه.
وبالنسبة للأرباح، تستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق ربح بقيمة 138.4 مليون جنيه بموازنة عام 2021/2022 مقابل خسارة سنة بنحو 1.67 مليار جنيه فعلي عام 2019/2020، وبلغت الخسارة الفعلية خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 341.3 مليون جنيه بنسبة 32.9% من خسارة السنة المقدرة بموازنة عام 2020/2021 والبالغة 1.037 مليار جنيه.
أرجعت الشركة، سبب توقعها تحقيق ربح بالسنة المستهدفة بالموازنة التقديرية لعام 2021/2022 بارتفاع المقدر من إيرادات الاستثمار إلى 336.7 مليون جنيه مقابل 211.062 مليون جنيه عام 2019/2020 وبلغ 62 مليون جنيه بالموازنة التقديرية لعام 2020/2021.