شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 72 مليون مريض زاروا المستشفيات العامة والمركزية نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد مرضى العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية طبقا للمحافظات بنهاية عام 2019، حيث بلغ إجمالى مرضى العيادات الخارجية والاستقبال نحو 72 مليون و890 ألف و185 مريض.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن عدد مرضي العيادات الخارجية بلغ نحو 53 مليون و597 ألف و318 مريض، كما بلغ عدد المرضي اللذين استقبلتهم المستشفيات نحو 19 مليون و292 ألف و867 مريض.

وأوضحت البيانات، أن محافظة الدقهلية كانت أكبر المحافظات من حيث عدد مرضي العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، بنحو 7 ملايين و402 ألف و61 مريض، موزعة بواقع 5 ملايين و379 ألف و468 مريض عيادات خارجية، و2 مليون و22 ألف و593 مريض استقبال، يليها محافظة الجيزة بعدد 6 ملايين و262 ألف و822 مريض، موزعة بين 4 ملايين و843 ألف و636 مريض عيادات خارجية، ومليون و419 ألف و186 مريض استقبال، ثم محافظة البحيرة بعدد 5 ملايين و712 ألف و699 مريض، موزعة بواقع 3 ملايين و718 ألف و994 مريض عيادة خارجية، ومليون و993 ألف و705 مريض استقبال.

وضمت القائمة أيضا محافظة الشرقية وبلغ إجمالي المرضي 5 ملايين و276 ألف و70 مريض، موزعة بين 3 ملايين و876 ألف و103 مريض عيادة خارجية، ومليون و399 ألف و976 مريض استقبال، بالإضافة إلى محافظة الغربية بعدد 4 ملايين و51 ألف و170 مريض، بواقع 2 مليون و578 ألف و946 مريض عيادة خارجية، ومليون و472 ألف و772 مريض استقبال.