شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إكسون موبيل" يغلق منخفضا رغم تحقيق أول أرباح فصلية في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "إكسون موبيل" خلال تداولات يوم الجمعة على الرغم من إعلان شركة الطاقة الأمريكية عن نتائج أعمالها عن الربع السنوي الأول والتي شملت تسجيل أول أرباح فصلية منذ عام 2019 حيث استفادت الشركة من تعافي أسعار النفط.



وكشفت شركة "إكسون موبيل" عن تحقيق أرباح قدرها 2.73 مليار دولار خلال الربع السنوي الأول مقارنة بتسجيل خسائر بحوالي 610 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "إكسون موبيل" أرباحا بحوالي 65 سنتا لكل سهم بينما توقع محللون تسجيل أرباح معدلة بحوالي 60 سنتا لكل سهم.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5.3% خلال الربع الأول إلى 59.1 مليار دولار بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق إيرادات عند 56.38 مليار دولار.



هذا، وقد أوضحت الشركة أن إنتاجها من النفط المكافيء ارتفع في الربع الأول بنسبة 3% إلى 3.8 مليون برميل يوميا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "إكسون موبيل" بنسبة 2.9% وأغلق جلسة الجمعة عند 57.2 دولار وسجل أعلى سعر عند 58.8 دولار وأقل سعر عند 57.1 دولار.