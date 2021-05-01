شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يهبط بأكثر من 15% متأثراً بصدور نتائج أعمال مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو حاد في أعقاب صدور نتائج الأعمال والتي شهدت بيانات مخيبة للآمال عن الربع السنوي الأول من هذا العام.



وأعلنت شركة "تويتر" الأمريكية اليوم تحقيق أرباح فصلية بنحو 68 مليون دولار خلال الربع السنوي الأول مقارنة بخسائر قدرها 8.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "تويتر" أرباحا فصلية قدرها 16 سنتا لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل أرباح قدرها 14 سنتا لكل سهم.



وارتفعت إيرادات شركة التغريدات الأمريكية إلى 1.04 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار من 807.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وارتفع عدد المستخدمين النشطين لموقع "تويتر" بحوالي 7 ملايين إلى 199 مليون مستخدم يوميا في الربع السنوي الأول، وهو ما جاء دون توقعات المحللين بارتفاعه إلى 200 مليون مستخدم.



وفي ختام جلسة الجمعة، هبط سهم "تويتر" بنسبة 15.1% وأغلق عند 55.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 57.6 دولار وأقل سعر عند 55.05 دولار.