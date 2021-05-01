شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «داركتريس» يرتفع 43% في أول يوم تداول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت شركة «داركتريس» البريطانية الناشئة في مجال الأمن السيبراني ارتفاعاً في أسهمها بما يصل إلى 43% في أول اكتتاب لها في بورصة لندن يوم الجمعة.

وسعرّت الشركة أسهمها عند 250 بنساً في صباح الجمعة، ما يمنح الشركة تقييماً عند 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار).

وتم تداول أسهم «داركتريس» تحت رمز «DARK»، وارتفع السهم بنسبة 43% ليصل إلى أكثر من 358 بنساً. وقالت الشركة: إن طرحها سيتألف من نحو 66 مليون سهم، أو نحو 9.6% من رأس المال المصدر، وستجمع نحو 165.1 مليون جنيه إسترليني. ومن هذا المبلغ، سيذهب 143.4 مليون جنيه إسترليني إلى الشركة، بينما سيذهب 21.7 مليون جنيه إسترليني للمساهمين الحاليين.

(وكالات)